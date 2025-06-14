В Ростовской области в 11 муниципалитетах выявлена лихорадка Ку

В 11 муниципалитетах Ростовской области зарегистрированы случаи заражения тремя опасными клещевыми инфекциями. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, жители пострадали от лихорадки Ку, Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и иксодового клещевого боррелиоза.
КГЛ оказалась самой распространенной — ее выявили в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах.
Лихорадка Ку зафиксирована в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. А боррелиоз обнаружили у пострадавших в Батайске и Морозовском районе.
Основные пути заражения — укусы клещей и контакт с инфицированными животными (крупным и мелким рогатым скотом, собаками). Сейчас, в разгар весенне-летнего сезона, активность клещей резко возросла, а значит, и риск подхватить опасную болезнь стал выше.
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