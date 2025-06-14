В Ростовской области в 11 муниципалитетах выявлена лихорадка Ку

Основные пути заражения — укусы клещей и контакт с инфицированными животными (крупным и мелким рогатым скотом, собаками). Сейчас, в разгар весенне-летнего сезона, активность клещей резко возросла, а значит, и риск подхватить опасную болезнь стал выше.