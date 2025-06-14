«Минскстрой» показал школу со спортзалом на крыше в центре Минска

Сообщается, что вместимость школы составляет 340 учеников, или 17 классов. Однако в учреждении образования есть не только учебные классы, но также и помещения для трудового обучения и профориентации, кружковой работы, для занятий спортом и музыкой и даже студия звукозаписи. Вместе с тем в школе создана безбарьерная среда.