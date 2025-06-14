«Минскстрой» показал школу со спортзалом на крыше в центре Минска. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале предприятия «Минскстрой».
В организации заметили, что здание старейшей в Минске школы № 4 является архитектурной ценностью Беларуси.
«Поэтому реконструкция — с элементами реставрации», — уточнили в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание, что на фасаде корпуса 1936 года постройки были восстановлены декоративные элементы — пилястры, капители колонн, а также карнизы и портики. Кроме того, внутри школы воссоздали музыкальную гостиную, отреставрировали центральную лестницу, вестибюль, лестничные марши и площадки. К слову, окна и наружные двери в историческом корпусе заменили на современные деревянные, но соответствующие стилю той эпохи.
Сообщается, что вместимость школы составляет 340 учеников, или 17 классов. Однако в учреждении образования есть не только учебные классы, но также и помещения для трудового обучения и профориентации, кружковой работы, для занятий спортом и музыкой и даже студия звукозаписи. Вместе с тем в школе создана безбарьерная среда.
«Новый корпус, в котором проведена тепловая модернизация, практически готов и по фасаду, и внутри. Ведется благоустройство спортзоны, расположенной на эксплуатируемой кровле», — отметили в пресс-службе.
В одной из школ в центре Минска спортзал будет на крыше. Фото: телеграм-канал предприятия «Минскстрой».
Сказано, что к установленным тренажерам добавятся также мини-стадион и гимнастический комплекс.
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