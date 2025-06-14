Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минскстрой» показал школу со спортзалом на крыше в центре Минска

В одной из школ в центре Минска спортзал будет на крыше.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

«Минскстрой» показал школу со спортзалом на крыше в центре Минска. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале предприятия «Минскстрой».

В организации заметили, что здание старейшей в Минске школы № 4 является архитектурной ценностью Беларуси.

«Поэтому реконструкция — с элементами реставрации», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что на фасаде корпуса 1936 года постройки были восстановлены декоративные элементы — пилястры, капители колонн, а также карнизы и портики. Кроме того, внутри школы воссоздали музыкальную гостиную, отреставрировали центральную лестницу, вестибюль, лестничные марши и площадки. К слову, окна и наружные двери в историческом корпусе заменили на современные деревянные, но соответствующие стилю той эпохи.

Сообщается, что вместимость школы составляет 340 учеников, или 17 классов. Однако в учреждении образования есть не только учебные классы, но также и помещения для трудового обучения и профориентации, кружковой работы, для занятий спортом и музыкой и даже студия звукозаписи. Вместе с тем в школе создана безбарьерная среда.

«Новый корпус, в котором проведена тепловая модернизация, практически готов и по фасаду, и внутри. Ведется благоустройство спортзоны, расположенной на эксплуатируемой кровле», — отметили в пресс-службе.

В одной из школ в центре Минска спортзал будет на крыше. Фото: телеграм-канал предприятия «Минскстрой».

Сказано, что к установленным тренажерам добавятся также мини-стадион и гимнастический комплекс.

Тем временем Комитет по образованию назвал новые специальности в колледжах Минска в 2025.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку: «Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем».

Кстати, назвали десять магазинов современного Минска, которые торгуют со времен СССР: «Доставка по иногородним заказам и Бюро добрых услуг».