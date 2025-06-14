Ташкент вошел в десятку популярных направлений из Красноярска

В мае аэропорт обслужил 338 тысяч пассажиров, что практически соответствует показателям мая 2024 года. По сравнению с апрелем, количество путешественников увеличилось на 2%. С января по май через аэропорт Красноярска прошло 1,6 миллиона человек, а общее число рейсов за этот период также выросло на 2%.