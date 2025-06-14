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Ташкент вошел в десятку популярных направлений из Красноярска

В аэропорту Красноярска подведены итоги работы за май, а также представлена информация о трафике за первые пять месяцев текущего года.

Как создавалась новая Россия

В аэропорту Красноярска подведены итоги работы за май, а также представлена информация о трафике за первые пять месяцев текущего года.

В мае аэропорт обслужил 338 тысяч пассажиров, что практически соответствует показателям мая 2024 года. По сравнению с апрелем, количество путешественников увеличилось на 2%. С января по май через аэропорт Красноярска прошло 1,6 миллиона человек, а общее число рейсов за этот период также выросло на 2%.

Среди самых востребованных направлений у жителей Красноярска лидируют Москва (74 тысячи пассажиров), Новосибирск (22 тысячи) и Сочи (21 тысяча). В десятку популярных направлений также вошел Ташкент.

В числе авиакомпаний, обслуживающих рейсы, выделяются «Россия», «Аэрофлот» и S7.

Ранее рассказывали, что красноярцам назвали документы, которые нужны для поездки с питомцем за границу.