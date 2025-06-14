В Башкирии в 2024 году дважды выявляли малярию из Африки

Напомним, что малярия — это опасное инфекционное заболевание, передаваемое через укус комара. В нашей стране его победили еще в первой половине 20 века, но в африканских странах малярия продолжает распространяться. У зараженных отмечается высокая температура, озноб и слабость. При обнаружении подобных симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.