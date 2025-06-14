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В Башкирии в 2024 году дважды выявляли малярию из Африки

В Башкирию в прошлом году двое туристов привезли малярию из Африки.

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Источник: Комсомольская правда

Накануне Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в республике по итогам 2024 года. В документе, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что в прошлом году в республике было выявлено два привозных случая малярии.

По данным санитарных врачей, малярию в Башкирию привезли туристы, путешествовавшие по странам Африки. В свою очередь, в 2023 году в республике случаев малярии выявлено не было.

Напомним, что малярия — это опасное инфекционное заболевание, передаваемое через укус комара. В нашей стране его победили еще в первой половине 20 века, но в африканских странах малярия продолжает распространяться. У зараженных отмечается высокая температура, озноб и слабость. При обнаружении подобных симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

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