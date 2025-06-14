Два человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Красноярске

14 июня, в центре Красноярска, на улице Ленина, произошла серьезная дорожная авария с участием такси и городского автобуса. Информацию о происшествии предоставила Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, 35-летний водитель такси марки «Джак» игнорировал красный сигнал светофора, проезжая по улице Вейнбаума со стороны проспекта Мира, и столкнулся с автобусом маршрута № 5. На месте происшествия работают сотрудники полка ДПС для выяснения всех обстоятельств.
В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, который получил травмы. Бригада скорой помощи оказала ему первую помощь на месте, однако госпитализация не потребовалась. Также пострадала пассажирка автобуса, которая обратилась за медицинской помощью после падения во время столкновения. Женщина была доставлена в больницу для дальнейшего обследования.
Ранее рассказывали, что в Красноярске водитель иномарки погиб, врезавшись в стоящую фуру.