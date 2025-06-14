Два человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Красноярске

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, который получил травмы. Бригада скорой помощи оказала ему первую помощь на месте, однако госпитализация не потребовалась. Также пострадала пассажирка автобуса, которая обратилась за медицинской помощью после падения во время столкновения. Женщина была доставлена в больницу для дальнейшего обследования.