МНС сказало, какие товары попадут под обязательную маркировку в Беларуси. Подробности озвучил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, сообщает БелТА.
По словам специалиста, с 1 октября 2025 года мобильные телефоны, ноутбуки, безалкогольные напитки, соки будут подлежать маркировке средствами идентификации.
— Сегодня ведется работа по подготовке еще ряда изменений. Так, мы планируем расширить перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Это прежде всего икра осетровых, лососевых рыб, консервы рыбные в жестебанке, — уточнил замминистра по налогам и сборам.
Муквич отметил, что, как предполагается, указанное нововведение также заработает с 1 октября, однако пока это еще находится в проекте. Он обратил внимание, что с 1 апреля 2026 года будет предложено ввести маркировку отдельных товаров легкой промышленности.
— Сегодня на наш рынок порой попадают товары, которые не проходят никаких механизмов технического контроля, ввоз осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных платежей, — подчеркнул представитель МНС Беларуси.
Владимир Муквич заявил, что данная тема является очень острой, особенно для тех белорусов, которые работают на предприятиях легкой промышленности. Он заметил, что главное — это создать равные условия конкуренции на рынке и только тогда можно рассчитывать на баланс интересов государства и бизнеса.
— Кроме того, мы планируем с этой же даты еще ввести маркировку велосипедов, моющих средств для стирки, моторных масел и специальных автомобильных жидкостей, парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, жидкостей для электронных систем курения, нетабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем курения и систем для потребления табака, — перечислил замминистра по налогам и сборам.
По его словам, часть указанных товаров на сегодняшний день маркируется унифицированными контрольными знаками, однако будет переводиться на средства идентификации. Вместе с тем МНС намерено предлагать ввести также маркировку растительных масел, мыла, кормов для непродуктивных животных.
Напомним, что считывать код маркировки будет обязательно на кассах самообслуживания. в Беларуси.
Тем временем мы узнали, что такое маркировка товара, которую с 1 июля 2025 в Беларуси надо вторично пробивать на всех кассах: зачем она нужна и как снизит стоимость товара.
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