МНС сказало, какие товары попадут под обязательную маркировку в Беларуси

Владимир Муквич заявил, что данная тема является очень острой, особенно для тех белорусов, которые работают на предприятиях легкой промышленности. Он заметил, что главное — это создать равные условия конкуренции на рынке и только тогда можно рассчитывать на баланс интересов государства и бизнеса.