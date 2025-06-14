В Беларуси водитель получил штраф в 8400 рублей за ДТП без пострадавших. Подробности обнародовали в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Сообщается, что в Сенно 22-летний водитель автомобиля Volvo врезался в ехавший впереди автомобиль, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешехода. После дорожно-транспортного происшествия водитель уехал, намереваясь избежать ответственности.
В ГАИ отметили, что в момент розыскных мероприятий виновный был задержан. Выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения. Кроме того, результат медицинского освидетельствования смог подтвердить состояние опьянения — 1,95 промилле. Задержанный сообщил, что алкоголь он употребил после аварии.
В пресс-службе добавили, что в отношении водителя было составлено четыре административных протокола. Белорус был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин, или 8400 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.
Тем временем глава ГАИ предупредил об усиленном контроле и привлечении спецподразделений ДПС в Гомельскую область: «Сложная дорожная обстановка».
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