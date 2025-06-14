В Беларуси водитель получил штраф в 8400 рублей за ДТП без пострадавших

В пресс-службе добавили, что в отношении водителя было составлено четыре административных протокола. Белорус был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин, или 8400 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.