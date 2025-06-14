Нет ли лишнего билетика? Как появились и развивались московские кинотеатры

— Главной фигурой московской киноиндустрии стал потомственный казак, офицер Александр Ханжонков, — продолжил Александр Балакирев. — Он открыл Торговый дом и планомерно шел по пути полного цикла — от изготовления фильмов до их проката. Сначала у него появилась кинофабрика, а потом и собственный кинотеатр на Садово-Триумфальной улице. Электротеатр «Пегас», известный также как Дом Ханжонкова, открылся в 1913 году. Это было великолепное здание, построенное в стиле итальянского ренессанса. Зрительный зал в три яруса был рассчитан на 1500 человек. Фильмы демонстрировали на самом большом по тем временам киноэкране в Москве. Первые зрители увидели не только премьеру «Страшной мести» по Гоголю, но и самих себя: в финале сеанса им показали смонтированный в рекордные сроки фильм об открытии кинотеатра.