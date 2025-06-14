Долгожданное пополнение: в омском зоопарке у черных лебедей вылупились птенцы

В омском зоопарке сообщили о пополнении. Черные лебеди Герда и Кай стали многодетными родителями — у них вылупилось 4 птенца. Семейство уже полным составом плавает в водоеме. Малыши активно осваиваются.
Первый спуск в воду, по словам сотрудников зоопарка, прошел вполне успешно. Птенцы пока держатся рядом с родителями. Не отплывает от малышей и сама Герда. А глава семейства Кай бдительно следит за тем, чтобы никто не приближался и не смог навредить потомству.
Да и пытаться приблизиться к пернатым сейчас не стоит. Новоиспеченные родители могут повести себя агрессивно. За счастливым семейством можно только наблюдать.