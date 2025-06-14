Гости Национального центра «Россия» отправили более 1500 писем на фронт

«Корреспонденты RT вернулись с линии фронта, где передали бойцам более 1,5 тысячи писем от гостей Национального центра “Россия”, принявших участие в акции “#ПисьмоГерою”. Она стартовала на фестивале “RT.Док: Время наших героев” 23 февраля. До 31 мая в специальную колбу у входа на выставку “Путешествие по России” было опущено более 4,5 тысячи писем — искренних и трогательных слов поддержки тем, кто ежедневно рискует жизнью ради мира», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.