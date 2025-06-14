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Правительство Ростовской области распродает автомобили

Правительство Ростовской области продает свои автомобили по бюджетным ценам.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовала распродажа автомобилей из правительственного автопарка. Как сообщается на официальном сайте, девять подержанных LADA 211440 «Самара» выставлены на торги по сниженным ценам.

Самые доступные варианты — машины 2011 года выпуска с пробегом около 370 тысяч километров. Их можно приобрести всего за 121,5 тысячи рублей. Автомобили с меньшим пробегом (340 тысяч км) оцениваются в 123,5 тысячи рублей, а модели, проехавшие 310 тысяч км — чуть дороже, за 125 тысяч рублей.

Все предложения касаются автомобилей одной модели — LADA 211440. Информация о торгах и условиях покупки доступна на официальном сайте правительства Ростовской области.