Правительство Ростовской области распродает автомобили

Самые доступные варианты — машины 2011 года выпуска с пробегом около 370 тысяч километров. Их можно приобрести всего за 121,5 тысячи рублей. Автомобили с меньшим пробегом (340 тысяч км) оцениваются в 123,5 тысячи рублей, а модели, проехавшие 310 тысяч км — чуть дороже, за 125 тысяч рублей.