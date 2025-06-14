Специалисты рассказали самарцам, что делать, если укусила пчела, оса или шмель

Наступает самое жаркое время — период наибольшей активности ос, пчёл и шмелей. Что делать, если встреча произошла? Об этом рассказал портал «Объясняем. РФ».
Первые признаки укуса пчелы или осы ощущаются моментально: острая боль словно кинжал проникает сквозь кожу, оставляя за собой красное пятно и распухший бугор. Вскоре приходит зуд.
Но это лишь верхушка айсберга. Если ваша кожа плохо переносит встречу с насекомым, аллергическая реакция последует незамедлительно. Появляется слабость, голова тяжелеет, перед глазами плывёт туман.
Горло стесняется — дышать становится трудно. Язык набухает, и вскоре вы можете ощутить вкус металла в горле, сопровождаемый тошнотой и головокружением.
Самое страшное может случиться тогда, когда яд коснулся лица или шеи. Отёк тканей способен буквально остановить дыхание, став причиной тяжёлого страдания и смерти.
Шмели ведут себя иначе. Их укусы мягче, болезненность проходит быстрее, но порой аллергия возникает столь стремительно, что жизнь висит на волоске.
Симптомы схожи с теми, что вызывают пчёлы и осы: болит голова, сердце колотится, тело покрывается потом, мир теряет чёткость очертаний.
Однако главное отличие шмеля — в том, что он сохраняет своё оружие после атаки. Его жало легко извлекается обратно, позволяя нанести второй, третий, четвёртый удары…
Если все-таки контакт состоялся — первым делом проверьте рану: если внутри осталась тонкая игла, осторожно вытолкните её наружу, двигаясь параллельно коже.
Ни в коем случае не пытайтесь схватить её двумя пальцами — это ускорит распространение яда.
Затем протрите повреждённое место чистой водой с мылом, удаляя остатки яда. Приложите прохладный компресс или кусочек льда — это уменьшит воспаление и притормозит боль.
Обильно пейте воду, помогая организму избавиться от токсинов естественным путём.
Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если укус пришёлся в зону лица или шеи, дыхание затруднено, появилась сильная одышка, давление опасно снизилось.
Никогда не усугубляйте положение, пытаясь раздавить или вытащить жало ногтями или инструментами — таким образом лишь увеличите дозу яда в организме.
Избегайте растирать или чесать место поражения, а также воздержитесь от приёма алкоголя — он усиливает отёк.
Чтобы избежать неприятных встреч с маленькими агрессорами, придерживайтесь простых рекомендаций:
Никогда не машите руками вблизи гнезда — ваши панические жесты провоцируют нападение.
Старайтесь избегать мест скопления насекомых: заметив осиное гнездо в земле или пчелиное жилище в дупле дерева, держитесь подальше.
Воздержитесь от еды на открытом пространстве — сладкий аромат притягивает ос и шершней.
Носите светлые тона одежды — чёрные и яркие цвета привлекают назойливых охотников за медом.
Новости Самары и региона! Подпишитесь на наш телеграм-канал! И читайте наши материалы в Дзене.