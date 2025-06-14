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15 июня порадует петербуржцев теплой солнечной погодой без осадков

Температура поднимется до +23 градусов.

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Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 83% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Предстоящее воскресенье, 15 июня, в Петербурге и Ленинградской области будет для гостей и жителей регионов теплым и без осадков.

В отличие от Москвы, где сейчас наблюдаются дожди и облака, в Северной столице и Ленобласти 14 и 15 июня погода будет теплой, солнечной, малооблачной и без дождей.

Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов в среднем, ночью — от +11 градусов, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Ветер будет северным 4−9 метров в секунду. Ожидается небольшое количество облаков, в частности, на краю Ленобласти, однако осадков не предвидится.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее, 7 и 8 июня, у петербуржцев выдались теплые, но дождливые выходные. Температура составила в среднем +22 градуса днем и +13 ночью. Также наблюдались кратковременные дожди.