15 июня порадует петербуржцев теплой солнечной погодой без осадков

Предстоящее воскресенье, 15 июня, в Петербурге и Ленинградской области будет для гостей и жителей регионов теплым и без осадков.
В отличие от Москвы, где сейчас наблюдаются дожди и облака, в Северной столице и Ленобласти 14 и 15 июня погода будет теплой, солнечной, малооблачной и без дождей.
Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов в среднем, ночью — от +11 градусов, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.
Ветер будет северным 4−9 метров в секунду. Ожидается небольшое количество облаков, в частности, на краю Ленобласти, однако осадков не предвидится.
Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.
Ранее, 7 и 8 июня, у петербуржцев выдались теплые, но дождливые выходные. Температура составила в среднем +22 градуса днем и +13 ночью. Также наблюдались кратковременные дожди.