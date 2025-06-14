В Омске досрочно открыли для движения перекресток улиц Заозерная и Менделеева

В Омске движение транспорта на перекрестке улиц Заозёрная и Менделеева восстановлено досрочно. Об этом в своем телеграмм-канале заявил мэр города Сергей Шелест. Замену трамвайных путей на том участке рабочим удалось завершить раньше положенной даты почти на сутки. Сейчас перекресток открыт и для автомобилей, и для трамваев.