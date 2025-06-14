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В Омске досрочно открыли для движения перекресток улиц Заозерная и Менделеева

Ремонтные работы удалось завершить раньше срока.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Омске движение транспорта на перекрестке улиц Заозёрная и Менделеева восстановлено досрочно. Об этом в своем телеграмм-канале заявил мэр города Сергей Шелест. Замену трамвайных путей на том участке рабочим удалось завершить раньше положенной даты почти на сутки. Сейчас перекресток открыт и для автомобилей, и для трамваев.

Весь общественный транспорт вновь ходит по привычному маршруту, в том числе и трамваи № 7, они следуют до кольца «Ул. Стрельникова». Омичи могут осуществлять поездки до конечной остановки.

Напомним, перекресток улиц Заозерная и Менделеева перекрыли еще вечером 11 июня. На участке меняли трамвайные рельсы, укладывали выравнивающий слой дорожного покрытия. Ремонт специально запланировали на праздничные дни, когда поток машин значительно меньше. В планах было завершить все работы утром 15 июня. Однако справиться рабочим удалось раньше срока.