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Хабиров вручил семьям погибших на СВО бойцов ордена генерала Шаймуратова

Глава Башкирии вручил семьям погибших на СВО бойцов ордена Шаймуратова.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 июня, глава Башкирии Радий Хабиров прибыл с рабочей поездкой в буздякский район республики. Там он принял участие в праздновании Сабантуя, посетил несколько социальных объектов и встретился с семьями бойцов, находящихся на СВО.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова родным бойцов, погибших в ходе выполнения боевых задач. Посмертно к награде были представлены Александр Овод, Алик Хубаев, Ильмир Гималетдинов, Эмиль Галиуллин, Фларит Галин, Азат Атнабаев, Айдар Махмутов, Эдуард Дистанов, Руслан Кашапов и Рамиль Кутушев.

На встрече с семьями погибших военнослужащих, глава Башкирии выразил им искренние соболезнования и передал ордена генерала Шаймуратова.

— Благодарю родителей — вы воспитали настоящих мужчин и патриотов. Ребята отдали свою жизнь за Родину. Они — наши герои. И останутся в нашей памяти навсегда. Мы обязательно будем заботиться о семьях бойцов. А когда специальная военная операция закончится, установим в Уфе мемориал в память о погибших воинах из Башкортостана. В районах тоже проведем работу по увековечению памяти — появятся обелиски и аллеи, — отметил на встрече с семьями бойцов Хабиров.

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