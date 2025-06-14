Хабиров вручил семьям погибших на СВО бойцов ордена генерала Шаймуратова

— Благодарю родителей — вы воспитали настоящих мужчин и патриотов. Ребята отдали свою жизнь за Родину. Они — наши герои. И останутся в нашей памяти навсегда. Мы обязательно будем заботиться о семьях бойцов. А когда специальная военная операция закончится, установим в Уфе мемориал в память о погибших воинах из Башкортостана. В районах тоже проведем работу по увековечению памяти — появятся обелиски и аллеи, — отметил на встрече с семьями бойцов Хабиров.