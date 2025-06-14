В Москве появилась необычная услуга: свидание с мужчиной, от которого нужно держаться подальше

Такими «плохими» свиданиями набор услуг, которые предлагают столичные агентства, не ограничивается. Так, одна из компаний организует розыгрыши для именинников. К примеру, подарок на день рождения, обмотанный упаковочной бумагой, повторяющий форму мотоцикла. Но вместо «железного коня» внутри виновник торжества обнаружит обычные мешки с картошкой. Или, например, автомобиль именинника обклеивают в фирменном стиле машин такси. И пока он с удивлением будет его рассматривать, к нему на заднее сиденье сядет пассажир. Все очень правдоподобно — у «клиента» в приложении будет указано имя водителя, модель и даже номер машины. Конечно, такая шутка никого не оставит равнодушным. Главное, чтобы тому, над кем решили подшутить, тоже было смешно.