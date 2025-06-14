Выявлен наиболее нестабильный участок пинежского карста в Поморье

«С помощью системы временного мониторинга, которую мы установили ранее, мы регистрируем сейсмическую активность, связанную с процессами разрушения пещер. Однако сейсморазведка позволяет не только выявить места образования новых воронок, но также и участки трещиноватости среды, которая характеризует структуру пород. С помощью пассивных сейсмических методов мы также можем выявить, насколько та или иная зона трещиноватости “жива”, как она развивается, активна она или пассивна в настоящее время. Иначе говоря, мы расширяем поле зрения, наблюдая за карстом, и можем определить потенциально опасные участки», — добавила Антоновская.