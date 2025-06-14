Выявлен наиболее нестабильный участок пинежского карста в Поморье

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Сейсмологи выявили наиболее нестабильный участок карста в Пинежском округе Архангельской области, рассказали ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА). В регионе сейсмическое исследование пещер проводится впервые.
«Спелеологи указали наиболее нестабильный участок пинежского карста. Это отрезок площадью около 0,5 кв. км, который располагается на территории пещерной системы Кулогорская — Троя между пещерами К-4 и К-13. Научная группа Лаверовского центра приступила к исследованию данного участка, используя междисциплинарный подход, — сочетание сейсморазведочных, георадарных и пассивных сейсмических методов. Такой подход позволяет подробно детализировать строение воронок (провалов и пещер) и карстовых процессов в целом», — сказали в пресс-службе.
В марте в одной из пещер Пинежья впервые было установлено сейсмическое оборудование, которое позволяет отслеживать подвижность карста — размываемых водами нестабильных горных пород. Сейчас ученые поставили задачу подробно исследовать строение карстовых пещер в Пинежском районе.
«Карст занимает около четверти площади Архангельской области. Огромный его участок, к примеру, находится между рекой Онегой и Северной Двиной. Карстовые пещеры — нестабильная, развивающаяся, “живая” структура. В Пинежье постоянно происходят процессы образования воронок и обвалов. Сейсморазведка — один из эффективных геофизических методов, который позволяет изучить в деталях строение верхней части земной коры. В нашем случае это инженерная, малоглубинная сейсморазведка, дающая возможность “заглядывать” на глубины до 100 метров», — отметила заведующая лабораторией сейсмологии ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Галина Антоновская.
Карстующиеся карбонатные породы залегают на глубинах до 120 метров. Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории сейсмологии Ирина Басакина, георадарные исследования, позволяющие эффективно получать информацию о геологической среде, не всегда дают полноту «подземной картины». Глинистые отложения отражают волну и не дают заглянуть глубже. Поэтому геофизики применяют разные методики, а затем сопоставляют результаты. При малоглубинной сейсморазведке ученые с помощью кувалды искусственно запускают ударные волны вглубь земли и фиксируют, как они распространяются в горных породах с помощью специальных датчиков.
Специалисты центра отработали активные сейсмические методики, определив критерии проявления карстовых воронок на тестовом участке. Затем они приступили к исследованию соседних территорий, где также выявили признаки образования новых провалов.
Строение пород под карстом.
Исследователи использовали также так называемые пассивные сейсмические методы, которые дают возможность увидеть особенности строения пород на глубинах ниже карста.
«С помощью системы временного мониторинга, которую мы установили ранее, мы регистрируем сейсмическую активность, связанную с процессами разрушения пещер. Однако сейсморазведка позволяет не только выявить места образования новых воронок, но также и участки трещиноватости среды, которая характеризует структуру пород. С помощью пассивных сейсмических методов мы также можем выявить, насколько та или иная зона трещиноватости “жива”, как она развивается, активна она или пассивна в настоящее время. Иначе говоря, мы расширяем поле зрения, наблюдая за карстом, и можем определить потенциально опасные участки», — добавила Антоновская.
Исследования важны в том числе для безопасности жителей района, дома которых могут находиться в непосредственной близости от участков интенсивно развивающегося карста.