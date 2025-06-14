В 2024 году в Башкирии донорами крови стали более 31 тысячи человек

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Как рассказал у себя в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, за прошлый год донорами стали более 31 тысячи жителей республики.
Как отметил министр, донорская кровь жизненно необходима пациентам, нуждающимся в экстренных операциях и лечении тяжелых заболеваний, таких как лейкемия или гемофилия. А также запас крови для переливания необходим при несчастных случаях и катастрофах.
Всего в 2024 году жители Башкирии сдали кровь 72 966 раз. По данным Минздрава республики звание Почетных доноров в регионе имеют около 12 тысяч человек.
— Стать донором может любой здоровый человек. Сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови в Уфе, а также в ее филиалах в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Бирске и Кумертау, — написал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
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