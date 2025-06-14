В 2024 году в Башкирии донорами крови стали более 31 тысячи человек

— Стать донором может любой здоровый человек. Сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови в Уфе, а также в ее филиалах в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Бирске и Кумертау, — написал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.