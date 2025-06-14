Правоохранители штрафуют дрифтеров в Ростове

Полиция провела масштабный рейд на парковке возле стадиона «Ростов-Арена». Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, только за последние сутки на дрифтеров составили восемь административных протоколов.
Среди нарушений — отсутствие полиса ОСАГО, незаконная тонировка, превышение допустимого уровня шума. Особенно досталось 30-летней гонщице на красном BMW — ее автомобиль отправили на штрафстоянку, а саму девушку доставили в отдел для разбирательства.
— В связи с регулярными несанкционированными автосборами у стадиона, рейды ДПС будут продолжены, — предупредили в Госавтоинспекции.
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