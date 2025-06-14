Правоохранители штрафуют дрифтеров в Ростове

Среди нарушений — отсутствие полиса ОСАГО, незаконная тонировка, превышение допустимого уровня шума. Особенно досталось 30-летней гонщице на красном BMW — ее автомобиль отправили на штрафстоянку, а саму девушку доставили в отдел для разбирательства.