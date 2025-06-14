Ушел из жизни экс-глава Новосибирска Иван Индинок

Как отметил действующий губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале, Иван Иванович был человеком исключительных качеств — высококлассным специалистом, неравнодушным к судьбе родного края, истинным патриотом Новосибирской области. Его жизненный путь, отмеченный мудростью политика и талантом руководителя, являет собой пример беззаветной преданности Отчизне и любимому делу. Он обладал уникальным даром находить общий язык с людьми, отдавая все силы решению важных задач, стоящих перед обществом. Его кончина — огромная потеря для всех жителей Новосибирска, отзывающаяся глубокой болью в сердцах.