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В Омской области ушел из жизни ветеран ВОВ Михаил Степулев

Он скончался на 102-ом году жизни.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Омской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный житель города Тары — Михаил Мифодьевич Степулев. Он скончался 13 июня 2025 года на 102-м году жизни.

Родился Михаил Мифодьевич 2 января 1924 года в с. Итюгас Тевризского района. На войну ушел, когда ему было всего 18 лет. Прошел всю от начала и до конца. Михаил Мифодьевич выполнял задачи на востоке: охранял железные дороги от японских диверсантов, обеспечивая бесперебойную доставку продовольствия, оружия и обмундирования на фронт.

На малую родину он вернулся только в 1949 году, работал в госбанке инкассатором. В свободное время занимался ремонтом счетных и пишущих машинок, часов. И даже умел настраивать сейфы.

Память о Михаиле Мифодьевиче сохранится в истории района и всей Омской области. И будет жить в сердцах близких и земляков.