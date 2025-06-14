В Омской области ушел из жизни ветеран ВОВ Михаил Степулев

Родился Михаил Мифодьевич 2 января 1924 года в с. Итюгас Тевризского района. На войну ушел, когда ему было всего 18 лет. Прошел всю от начала и до конца. Михаил Мифодьевич выполнял задачи на востоке: охранял железные дороги от японских диверсантов, обеспечивая бесперебойную доставку продовольствия, оружия и обмундирования на фронт.