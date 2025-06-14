В Омской области ушел из жизни ветеран ВОВ Михаил Степулев

В Омской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный житель города Тары — Михаил Мифодьевич Степулев. Он скончался 13 июня 2025 года на 102-м году жизни.
Родился Михаил Мифодьевич 2 января 1924 года в с. Итюгас Тевризского района. На войну ушел, когда ему было всего 18 лет. Прошел всю от начала и до конца. Михаил Мифодьевич выполнял задачи на востоке: охранял железные дороги от японских диверсантов, обеспечивая бесперебойную доставку продовольствия, оружия и обмундирования на фронт.
На малую родину он вернулся только в 1949 году, работал в госбанке инкассатором. В свободное время занимался ремонтом счетных и пишущих машинок, часов. И даже умел настраивать сейфы.
Память о Михаиле Мифодьевиче сохранится в истории района и всей Омской области. И будет жить в сердцах близких и земляков.