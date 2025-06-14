Жара 43 градусов и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

15 июня на западе, севере Мангистауской области — гроза. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15−20 м/с. Днем по области будет сильная жара 40 градусов. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.