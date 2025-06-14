Целое искусство: как выбрать правильный веник для бани

Выбор правильного банного веника — целое искусство! От него зависит не только удовольствие от парения, но и польза для здоровья. Как подобрать правильный веник для бани, выясняла «Вечерняя Москва».
Березовый.
Плюсы: Веник из березы — классика! Листья прилипают к коже, «вытягивая» токсины, впитывают пот. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и успокаивающим действием. Хорош для очистки кожи, при болях в мышцах и суставах.
Минусы: Листья могут быстро осыпаться при неправильной заготовке или пересушивании.
Эвкалиптовый.
Плюсы: Эвкалиптовый веник — царь простудных заболеваний! Пары эфирных масел проникают в дыхательные пути, убивая микробы, облегчая кашель и насморк. Обладает обезболивающим эффектом.
Минусы: Ветки тонкие и гибкие, не дают сильного массажного эффекта. Часто вплетают в березовый или дубовый веник для аромата и пользы.
Как правильно париться в бане.
Липовый.
Плюсы: Липовый веник нежный, с медовым ароматом. Отлично снимает нервное напряжение, головную боль, ускоряет потоотделение, помогает при простуде и заболеваниях почек. Обладает жаропонижающим действием.
Минусы: Менее долговечен, чем дубовый или березовый.
Крапивный.
Плюсы: Веник из крапивы лечебный. Разогревает и раздражает кожу, улучшая кровоток. Незаменим при ревматизме, радикулите, подагре, болях в мышцах. Обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим свойствами.
Минусы: Не для слабонервных! Требует особой подготовки (замачивание в горячей/холодной воде попеременно). Не используется как основной, а как дополнение.
Дубовый.
Плюсы: Очень прочный и долговечный. Дает густой, тяжелый пар. Обладает сильным противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием. Отлично подходит для жирной кожи, гипертоникам (мягко снижает давление), успокаивает нервную систему. Создает в парной стойкий терпкий аромат.
Минусы: Может быть «колючим» для новичков из-за жесткости веток.
Чек-лист при покупке:
Определите цель: Лечение, расслабление, массаж? Выберите вид. Понюхайте: Яркий, свежий, характерный аромат? Осмотрите: Густые, зеленые листья? Гибкие ветки? Нет пятен? Удобно ли «сидит» в руке. Проверьте вязку: Туго связан? Натуральный материал? Аккуратно встряхните: Не осыпаются ли листья массово?
Представьте: жар, пар, березовый веник, потом прыжок в прохладный бассейн или снежный сугроб… и снова в жар. Для многих это не просто гигиена, а настоящая страсть. «Вечерняя Москва» вместе с кандидатом психологических наук Ириной Раменковой выяснили, почему мы так любим попариться.