Целое искусство: как выбрать правильный веник для бани

Представьте: жар, пар, березовый веник, потом прыжок в прохладный бассейн или снежный сугроб… и снова в жар. Для многих это не просто гигиена, а настоящая страсть. «Вечерняя Москва» вместе с кандидатом психологических наук Ириной Раменковой выяснили, почему мы так любим попариться.