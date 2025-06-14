Курчатовский институт открыл в Великом Новгороде выставку «Наука Великой Победы»

«Важно сохранять память. Молодое поколение, которое живет, не понимает, как это было и как это есть. Только сила, сила духа, сила интеллекта и сила воли дает возможность нам опять каждый раз сохранять позицию великой страны. Мы открыли здесь первый в истории филиал Политехнического музея. Местные предприятия, научные учреждения, школы, заводы, они должны делать здесь свои выставки. Чтобы, с одной стороны, все живущие здесь видели и понимали, что у вас здесь есть величие вашей земли конкретно. Уже несколько раз мы организовали выставки, так или иначе связанные с вкладом науки в нашу национальную независимость и оборону», — сказал Ковальчук.