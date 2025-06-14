Курчатовский институт открыл в Великом Новгороде выставку «Наука Великой Победы»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Выставочный проект Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Политехнического музея и Национального центра исторической памяти при президенте РФ «Наука Великой Победы» открылся в Великом Новгороде. На открытии присутствовали президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, передает корреспондент ТАСС.
«Важно сохранять память. Молодое поколение, которое живет, не понимает, как это было и как это есть. Только сила, сила духа, сила интеллекта и сила воли дает возможность нам опять каждый раз сохранять позицию великой страны. Мы открыли здесь первый в истории филиал Политехнического музея. Местные предприятия, научные учреждения, школы, заводы, они должны делать здесь свои выставки. Чтобы, с одной стороны, все живущие здесь видели и понимали, что у вас здесь есть величие вашей земли конкретно. Уже несколько раз мы организовали выставки, так или иначе связанные с вкладом науки в нашу национальную независимость и оборону», — сказал Ковальчук.
Передвижная выставка «Наука Великой Победы» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящена решающему вкладу отечественной науки в достижение стратегического преимущества над врагом. Экспозиция рассказывает о том, как в военные годы отечественные ученые, инженеры, конструкторы смогли максимально быстро создать и внедрить в производство самые смелые и прорывные научно-технические решения, которые во многом позволили приблизить победу. «Легендарные тридцатьчетверки, зенитки, самолеты, средства связи, размагничивание кораблей и пеленгация подводных лодок, монолитная броня, новые медицинские препараты — это лишь часть из прорывов тех лет. Явным просчетом нацистской Германии была недооценка потенциала советской науки», — пояснили создатели выставки.
Проект направлен на сохранение памяти о героической истории Великой Отечественной войны и роли ученых в достижении Победы, повышение интереса молодежи к научному и инженерному образованию, патриотическое воспитание подрастающего поколения. На девяти стендах представлены 18 историй научных достижений страны во время войны.