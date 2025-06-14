В Дагестане ввели круглосуточный мониторинг радиационной обстановки

«Управлением Роспотребнадзора по поручению главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введен круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан. Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран)», — рассказали в ведомстве.