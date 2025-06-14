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В Дагестане ввели круглосуточный мониторинг радиационной обстановки

В Дагестане ввели мониторинг радиационной обстановки из-за событий в Иране.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки введен в южной части Дагестана в связи с событиями в Иране, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

«Управлением Роспотребнадзора по поручению главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введен круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан. Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран)», — рассказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что координацию работы осуществляет ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева».

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