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В Башкирии продолжают фиксировать привозные случаи заражения корью

Роспотребнадзор по Башкирии два года подряд выявляет случаи заражения корью.

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Источник: Комсомольская правда

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, с 2023 года в республике продолжают регистрироваться завозные случаи кори. Санитарные врачи напоминают всем жителям региона о необходимости вакцинации. По данным специалистов, чтобы остановить распространение той же кори, например, нужно привить не менее 95% детей.

— Перед школой важно провести ревакцинацию от кори, краснухи и эпидемического паротита. Все три инфекции передаются воздушно-капельным путем и очень заразны, особенно корь, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Как поясняют санитарные врачи, в национальный календарь профилактических прививок входит вакцинация от 12 опасных инфекций. Большинство из них нужно сделать до того, как ребенок пойдет в детсад или школу. К моменту начала первого класса ребенок успевает получить все прививки, а в школьные годы проходит только ревакцинацию.

— Ревакцинация помогает усилить защиту и сформировать более надежный иммунитет, — отметили в Роспотребнадзоре по Башкирии.

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