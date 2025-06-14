В Башкирии продолжают фиксировать привозные случаи заражения корью

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, с 2023 года в республике продолжают регистрироваться завозные случаи кори. Санитарные врачи напоминают всем жителям региона о необходимости вакцинации. По данным специалистов, чтобы остановить распространение той же кори, например, нужно привить не менее 95% детей.
— Перед школой важно провести ревакцинацию от кори, краснухи и эпидемического паротита. Все три инфекции передаются воздушно-капельным путем и очень заразны, особенно корь, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.
Как поясняют санитарные врачи, в национальный календарь профилактических прививок входит вакцинация от 12 опасных инфекций. Большинство из них нужно сделать до того, как ребенок пойдет в детсад или школу. К моменту начала первого класса ребенок успевает получить все прививки, а в школьные годы проходит только ревакцинацию.
— Ревакцинация помогает усилить защиту и сформировать более надежный иммунитет, — отметили в Роспотребнадзоре по Башкирии.
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