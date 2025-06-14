В Башкирии продолжают фиксировать привозные случаи заражения корью

Как поясняют санитарные врачи, в национальный календарь профилактических прививок входит вакцинация от 12 опасных инфекций. Большинство из них нужно сделать до того, как ребенок пойдет в детсад или школу. К моменту начала первого класса ребенок успевает получить все прививки, а в школьные годы проходит только ревакцинацию.