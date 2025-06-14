В Самарской области 15 июня отметят День медицинского работника

Также с апреля 2025 года в Самаре повысили заработные платы для нескольких категорий сотрудников скорой помощи. Врачи стали получать дополнительно по 20 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры — по 10 тысяч, санитары — по 7 тысяч, а водители — по 5 тысяч рублей. На реализацию этой меры из регионального бюджета выделено более 278 миллионов рублей.