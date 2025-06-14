В Самарской области 15 июня отметят День медицинского работника

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2025 году праздник приходится на 15 июня. Это профессиональный праздник всех работников здравоохранения — от врачей и медсестёр до сотрудников лабораторий и скорой помощи.
История праздника.
День медицинского работника был учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Изначально праздник был призван подчеркнуть значимость профессии медицинских работников в системе здравоохранения страны и отметить вклад медиков в сохранение здоровья населения.
После распада Советского Союза традиция отмечать этот день сохранилась в России, а также в ряде стран СНГ. В последние годы праздник приобрёл дополнительное значение в условиях пандемии коронавируса, когда роль медиков в обществе стала особенно заметной и востребованной.
Как отмечают праздник.
Праздничные мероприятия традиционно включают торжественные собрания и конференции, в ходе которых подводятся итоги работы медицинской отрасли, а лучшие сотрудники получают государственные и ведомственные награды. Министерство здравоохранения России координирует проведение награждений, среди которых — почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения».
День медицинского работника не является выходным днём, однако в медицинских учреждениях проводятся тематические мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня специалистов и укрепление командного духа.
Торжественное мероприятие в Самаре.
9 июня в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича прошло мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил медиков региона и вручил награды лучшим специалистам.
Он подчеркнул важность профессии и отметил приоритеты развития здравоохранения: строительство 13 поликлиник и четырёх стационаров к 2029 году, создание более 190 фельдшерско-акушерских пунктов, обновление оборудования и автопарка, а также повышение престижа медицинской профессии. Важную роль в этом играют национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Почётные знаки и звания получили врачи, акушеры, фельдшеры и другие медицинские работники, а также коллективы ведущих медицинских учреждений Самары.
Также с апреля 2025 года в Самаре повысили заработные платы для нескольких категорий сотрудников скорой помощи. Врачи стали получать дополнительно по 20 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры — по 10 тысяч, санитары — по 7 тысяч, а водители — по 5 тысяч рублей. На реализацию этой меры из регионального бюджета выделено более 278 миллионов рублей.
А недавно преддверии Дня медицинского работника губернатор Вячеслав Федорищев передал главврачам больниц региона 106 автомобилей неотложной медпомощи. Такие меры направлено на поддержку и стимулирование работников экстренной медицинской службы Самарской области.
Значение праздника.
В современной России здравоохранение остаётся одной из приоритетных сфер социальной политики. Развитие медицинской инфраструктуры, оснащение больниц современным оборудованием и поддержка кадрового потенциала входят в число ключевых задач государства. Празднование Дня медицинского работника подчёркивает значимость этих процессов и вклад медицинских специалистов в общее дело сохранения здоровья и жизни граждан.
Идеи для подарка.
Ранее редакция «МК в Самаре» подготовила красивые и яркие открытки, которые можно отправить своим знакомым-медикам в честь профессионального праздника. Поздравьте своих родственников и друзей с Днём медицинского работника с помощью этих красочных поздравлений.
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