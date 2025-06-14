Переменная облачность и до +26°C ожидается в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в ночь на воскресенье, 15 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.