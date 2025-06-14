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Переменная облачность и до +26°C ожидается в Беларуси в воскресенье

В темное время суток температура воздуха опустится до +8..+14 градусов, но днем столбики термометров достигнут отметки в +26 градусов.

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Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в ночь на воскресенье, 15 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Вместе с тем, как отмечают синоптики, днем воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

В течение дня существенных осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность.

Ветер будет северного и северо-западного направлений, преимущественно умеренный, но местами порывистый.

Ночная температура воздуха составит от 8 до 14 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 20−26 градусов выше нуля.