Переменная облачность и до +26°C ожидается в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в ночь на воскресенье, 15 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Вместе с тем, как отмечают синоптики, днем воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.
В течение дня существенных осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность.
Ветер будет северного и северо-западного направлений, преимущественно умеренный, но местами порывистый.
Ночная температура воздуха составит от 8 до 14 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 20−26 градусов выше нуля.