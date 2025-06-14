Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Предупреждения и небольшой штраф не работают, надо сделать штраф 2100 рублей». Директор лесхоза под Минском настаивает на крупном штрафе за свалку мусора в лесу

Штраф за незаконный мусор под Минском предлагается увеличить до двух тысяч.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

На введении крупного штрафа за выброс мусора в лесу, а этим часто грешат дачники и отдыхающие под Минском, настаивает директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович, сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.

По его убеждению, надо значительно ужесточать законодательство за свалки мусора.

«Предупреждения не работают, как и штрафы в размере нескольких базовых. Старт должен начинаться от 50 базовых величин (в 2025 году это 2100 рублей — Ред.), тогда будет и другое отношение граждан», — считает Александр Миронович.

Руководитель не стал скрывать: чуть ли не весь лесхоз в летний период задействован на уборке несанкционированного мусора. Это отвлекает работников от других не менее важных задач.

Кстати, вот 20 правил жизни в частном доме в Беларуси 2025, за невыполнение которых можно схлопотать штраф до 1260 рублей.

А вот за что дачники могут получить штраф в Беларуси в 2025: бешеный огурец на грядке, песни после 23.00, заросли травы, самовольная скважина для воды или баня.

Мы писали, что новые правила уборки возле частных домов ввели в Беларуси с 18 мая 2025.