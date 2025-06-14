«Предупреждения и небольшой штраф не работают, надо сделать штраф 2100 рублей». Директор лесхоза под Минском настаивает на крупном штрафе за свалку мусора в лесу

На введении крупного штрафа за выброс мусора в лесу, а этим часто грешат дачники и отдыхающие под Минском, настаивает директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович, сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.
По его убеждению, надо значительно ужесточать законодательство за свалки мусора.
«Предупреждения не работают, как и штрафы в размере нескольких базовых. Старт должен начинаться от 50 базовых величин (в 2025 году это 2100 рублей — Ред.), тогда будет и другое отношение граждан», — считает Александр Миронович.
Руководитель не стал скрывать: чуть ли не весь лесхоз в летний период задействован на уборке несанкционированного мусора. Это отвлекает работников от других не менее важных задач.
Кстати, вот 20 правил жизни в частном доме в Беларуси 2025, за невыполнение которых можно схлопотать штраф до 1260 рублей.
А вот за что дачники могут получить штраф в Беларуси в 2025: бешеный огурец на грядке, песни после 23.00, заросли травы, самовольная скважина для воды или баня.
Мы писали, что новые правила уборки возле частных домов ввели в Беларуси с 18 мая 2025.