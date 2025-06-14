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Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто

Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто, чтобы не испортить фигуру.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в пищу, так как это может плохо сказаться на фигуре, передает агентство Белта.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в “тиктоках”, то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», — сказал Лукашенко.

Глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что по поручению президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах и каких-либо проблем обнаружено не было. По его словам, в Гродненской области были заполнены стабилизационные фонды и из них картофель поставлялся торговым сетям, когда у них возникли проблемы.

Лукашенко потребовал, чтобы не было проблем в будущем году и поручил держать в резерве сколько надо.

«Я понимаю, конечно, в России в 2−3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать — крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж. Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас», — заявил президент.

В последнее время ситуация с картофелем широко обсуждается в СМИ.

Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России.

Во вторник Лукашенко заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в «политических» целях крупными торговыми сетями и «торгашами», наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Он рассказал, что огромное количество посредников получают огромные прибыли.

Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии получили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения своего населения нужно 90 тысяч тонн.