Лукашенко посоветовал не есть картофель слишком часто

Глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что по поручению президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах и каких-либо проблем обнаружено не было. По его словам, в Гродненской области были заполнены стабилизационные фонды и из них картофель поставлялся торговым сетям, когда у них возникли проблемы.