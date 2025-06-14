Недооцененная точка на карте Дагестана: почему стоит посетить Дахадаевский район

Уже через десять минут нормальная дорога кончилась, весь следующий путь был усеян небольшими камнями, что компенсировалось красивыми местными видами. Дорога извивалась по склонам гор, переходя от одной возвышенности к другой. Горы в этой части Дагестана отличаются от ингушских в Джейрахском и Сунженском районах. Были, конечно, и скалы, покрытые красивой мягкой зеленью, но в основном горы были как-будто из песка с редкой растительностью. Тогда кто-то из нас сказал, что упертый осел, даже если бы захотел, не смог здесь пройти. С одной стороны, машина только вчера была в ремонте и все работает, а с другой — посетовали на то, что в «прогулках по горам» лучше выбирать первый в мире, надежный и непривередливый отечественный кроссовер «Нива».