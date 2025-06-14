Требования кредиторов к «Башкиравтодору» превысили 5,4 млрд рублей

Накануне Арбитражный суд Башкирии включил в число кредиторов «Башкиравтодора» Федеральную налоговую службу. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Как сообщает издание, требования ФНС к банкротящейся организации составили более 1,4 млрд рублей.
В реестр требований кредиторов «Башкиравтодора» включили Налоговую службу 11 июня 2025 года. Итоговая сумма задолженности, из-за которой организация и находится в процессе банкротства, составляет более 5,4 млрд рублей. По данным издания «КоммерсантЪ», большая часть этих долгов обеспечена залогом в виде недвижимости, техники и другого имущества.
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