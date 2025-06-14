Радиацию начали отслеживать в Дагестане из-за аварии на ядерном объекте в Иране

В связи с аварией в центре обогащения урана в иранском городе Натанзе в южной части Дагестана ввели круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки — его проводят каждые два часа в целях оценки рисков. Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— По данным мониторинга, проведенного в г. Дербенте, радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано, — сообщили в ведомстве.
Работу координирует Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева, передает ТАСС.
13 июня Организация по атомной энергии Ирана сообщила об ущербе, который израильские Военно-воздушные силы нанесли ядерному объекту в Натанзе. В организации также отметили, что специалисты провели специальный анализ после взрывов. Какого-либо радиоактивного, химического заражения или утечки с территории объекта не произошло.
В тот же день Израиль нанес удары по территории Ирана с воздуха. По информации журналистов, в результате атаки израильских войск погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах конфликта, действиях Тель-Авива и Тегерана, а также последствиях этой напряженности.