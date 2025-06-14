Радиацию начали отслеживать в Дагестане из-за аварии на ядерном объекте в Иране

В тот же день Израиль нанес удары по территории Ирана с воздуха. По информации журналистов, в результате атаки израильских войск погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах конфликта, действиях Тель-Авива и Тегерана, а также последствиях этой напряженности.