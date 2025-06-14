В РПЦ заявили, что овдовевшие женщины не имеют права вновь выходить замуж

У женщин, потерявших своих супругов, нет права еще раз выходить замуж и «подкрашивать глазки», поскольку на них «муж с того света посмотрит». Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев.
— Пусть женщины подражают блаженной Ксении. Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой, — рассказал священнослужитель.
Он отметил, что в текущий момент вдов много: некоторые — «сластопетанные», а другим «стыдно отдавать себя заново какому-то дядьке». Ткачев подчеркнул, что «одеяло не скрывает человека от глаз Божьих», передает Telegram-канал Baza.
По словам Ткачева, женщина должна быть слугой для своего мужа, а он в свою очередь должен быть «хозяином и господином», поскольку якобы именно благодаря ему у женщины есть смысл жизни. При этом священнослужитель выразил мнение, что с его позицией согласится любая нормальная женщина.