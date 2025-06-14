В РПЦ заявили, что овдовевшие женщины не имеют права вновь выходить замуж

По словам Ткачева, женщина должна быть слугой для своего мужа, а он в свою очередь должен быть «хозяином и господином», поскольку якобы именно благодаря ему у женщины есть смысл жизни. При этом священнослужитель выразил мнение, что с его позицией согласится любая нормальная женщина.