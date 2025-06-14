В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися по обмену военными

Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает ТАСС.
Сообщается, что военные, выходя из самолета Ил-76МД, кричали: «Ура!».
Ранее 14 июня с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Российская сторона также передала Киеву группу украинских военнопленных.
Все вернувшиеся российские бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, предыдущие обмены военнопленными прошли 9, 10 и 12 июня.