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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися по обмену военными

Россия вернула очередную группу бойцов в рамках стамбульских договоренностей от 2 июня.

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Источник: Аргументы и факты

Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает ТАСС.

Сообщается, что военные, выходя из самолета Ил-76МД, кричали: «Ура!».

Ранее 14 июня с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня была возвращена очередная группа российских военнослужащих. Российская сторона также передала Киеву группу украинских военнопленных.

Все вернувшиеся российские бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Напомним, предыдущие обмены военнопленными прошли 9, 10 и 12 июня.