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Верку Сердючку обвинили в попытке «мимикрировать» и ждать ВС РФ в Киеве

Украинский телеведущий Виктор Дяченко возмутился выступлением певца Андрея Данилко, известным под псевдонимом Верка Сердючка, на площадке Osocor Residence в Киеве, в ходе которого музыкант пел на русском языке. Ведущий обвинил исполнителя в «мимикрии».

Как создавалась новая Россия

Украинский телеведущий Виктор Дяченко возмутился выступлением певца Андрея Данилко, известным под псевдонимом Верка Сердючка, на площадке Osocor Residence в Киеве, в ходе которого музыкант пел на русском языке. Ведущий обвинил исполнителя в «мимикрии».

— Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве, — написал Дяченко в своем блоге.

Он также призвал уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя обратить внимание на действия Данилко. Тот сообщил, что обратился в правоохранительные органы в связи с нарушением моратория на русскоязычные песни в Киеве, и обвинил певца в нарушении закона об украинизации.

— Это не просто вопрос закона — это вопрос национального достоинства. И ответственность будет, — подчеркнул Кремень, его цитирует Lenta.ru.

28 апреля украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он отметил, что в украинских детях нужно «воспитывать гордость» за страну, в которой они проживают, и ее государственный язык.