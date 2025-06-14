Верку Сердючку обвинили в попытке «мимикрировать» и ждать ВС РФ в Киеве

Он также призвал уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя обратить внимание на действия Данилко. Тот сообщил, что обратился в правоохранительные органы в связи с нарушением моратория на русскоязычные песни в Киеве, и обвинил певца в нарушении закона об украинизации.