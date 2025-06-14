Молодая невеста Лепса накричала на фаворитку Киркорова

«Если ты еще раз откроешь свой рот и начнешь делать то, что ты делаешь не только по отношению ко мне, но и ко всем людям здесь, я буду общаться по-другому с тобой!», — не скрывая эмоций ответила Киба. Диалог девушек начал перерастать в ссору.