Молодая невеста Лепса накричала на фаворитку Киркорова

Киба поругалась с Овсянниковой.
В последнем эпизоде шоу «Мастер игры» произошел ожесточенный конфликт между невестой певца Григория Лепса Авророй Кибой и фрейлиной артиста Филиппа Киркорова Марго Овсянниковой. Искра разгорелась после того, как Овсянникова обвинила Кибу в том, что ее жених был замечен с другой женщиной.
«Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?», — подняла вопрос о личной жизни Кибы во время съемок Овсянникова. Ее цитату приводит Starhit. Эти слова вызвали бурную реакцию у Кибы.
«Если ты еще раз откроешь свой рот и начнешь делать то, что ты делаешь не только по отношению ко мне, но и ко всем людям здесь, я буду общаться по-другому с тобой!», — не скрывая эмоций ответила Киба. Диалог девушек начал перерастать в ссору.
Марго Овсянникова часто появляется на светских мероприятиях в качестве новой спутницы Киркорова. Народный артист РФ даже дарил девушке колье за восемь миллионов рублей.