В АТОР предупредили о рисках, связанных со старыми загранпаспортами

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет, несмотря на информацию в СМИ о том, что в ряде европейских стран ввели подобное ограничение. При этом специалист призвал начинать получать 10-летние загранпаспорта на совершеннолетних, поскольку «рано или поздно» в ряде стагосударств паспортрого образца на пять лет прекратят принимать как проездной документ.