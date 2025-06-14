В АТОР предупредили о рисках, связанных со старыми загранпаспортами

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет, несмотря на информацию в СМИ о том, что в ряде европейских стран ввели подобное ограничение. При этом специалист призвал начинать получать 10-летние загранпаспорта на совершеннолетних, поскольку «рано или поздно» в ряде стагосударств паспортрого образца на пять лет прекратят принимать как проездной документ.
Мурадян отметил, что новый документ следует оформлять с 14−16 лет. Он также отметил, что в текущий момент присутствует процедура, по которой ряд стран шенгенского союза не принимает на визу паспорта старого образца.
— но при этом директива Евросоюза четко говорит о том, что если в паспорте старого образца есть действующая виза, то до окончания ее срока возможно совершить поездку в эту страну именно с этим документом, — подчеркнул специалист, его цитирует 360.ru.
6 июня в Федеральной пассажирской компании сообщили, что литовские пограничники массово высаживают из поездов россиян с небиометрическими загранпаспортами. В связи с этим туристам посоветовали покупать билеты на поезд не позднее чем за 28 часов до его отправления, а также заполнить специальную анкету на сайте консульских учреждений страны.