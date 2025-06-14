Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию после эвакуации из Ирана

Ранее Бондарчука и его съемочную группу эвакуировали из Ирана через Азербайджан.

Как создавалась новая Россия

Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Трудно быть богом» известный режиссер и актер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его представителя.

«Да, [Федор Сергеевич] вернулся», — отметила собеседница агентства.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 14 июня посольство РФ в Баку сообщило, что режиссера Бондарчука и его съемочную группу эвакуировали из Ирана через Азербайджан. В дипмиссии уточнили, что среди 14 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется режиссер Бондарчук и его съемочная группа.

Кроме того, стало известно, что в субботу артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, на данный момент доставлены из Исфахана в Тегеран. Российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации музыкантов.