Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию после эвакуации из Ирана

Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Трудно быть богом» известный режиссер и актер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его представителя.
«Да, [Федор Сергеевич] вернулся», — отметила собеседница агентства.
Как писал сайт KP.RU, в ночь на 14 июня посольство РФ в Баку сообщило, что режиссера Бондарчука и его съемочную группу эвакуировали из Ирана через Азербайджан. В дипмиссии уточнили, что среди 14 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется режиссер Бондарчук и его съемочная группа.
Кроме того, стало известно, что в субботу артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, на данный момент доставлены из Исфахана в Тегеран. Российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации музыкантов.