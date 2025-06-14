Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию после эвакуации из Ирана

Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Трудно быть богом» известный режиссер и актер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его представителя.