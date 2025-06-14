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«У нас над головами летали ракеты»: российская научная делегация застряла в Иране после атаки Израиля

ТАСС: Российская научная делегация не может выехать из Тегерана.

Как создавалась новая Россия

В Тегеране на фоне атак Израиля застряла российская научная делегация. Группа представителей дипломатического и научного сообществ России в настоящее время не может покинуть Тегеран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессора МГИМО МИД РФ Элину Сидоренко.

Сидоренко пояснила, что в настоящее время она и ее коллеги находятся в Тегеране и сообщила. Что группу российских ученых уже привезли на территорию посольства РФ.

«В Тегеран мы приехали позавчера, и вечером началась атака. Посольством было рекомендовано не покидать гостиницу. Над Тегераном, прямо у нас над головами, летали ракеты. Их сбивала ПВО. Мы слышали взрывы непосредственно в близости от гостиницы. Администрация гостиницы не проинформировала нас о наличии и расположении бомбоубежища. Сегодня нас привезли в гостевой дом российского посольства», — рассказала Элина Сидоренко.

Она отметила, что половину делегации составляют женщины. В настоящее время российская научная делегация находится в режиме ожидания. Никакой информации о возможности эвакуации из опасной зоны пока нет.

Ранее KP.RU сообщал, что израильская операция «Восходящий лев» начатая 13 июня, продолжилась в ночь на 14 июня. В субботу конфликт между Израилем и Ираном достиг нового пика напряженности. Взаимные массированные удары унесли жизни десятков людей и усилили риск региональной войны.

ЦАХАЛ наносил удары по ядерным объектам и военным целям. В ответ Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по Израилю, обойдя считавшуюся непреступной ПРО «Железный купол». В результате удалось поразить стратегически важный комплекс Кирья в Тель-Авиве.