«У нас над головами летали ракеты»: российская научная делегация застряла в Иране после атаки Израиля

«В Тегеран мы приехали позавчера, и вечером началась атака. Посольством было рекомендовано не покидать гостиницу. Над Тегераном, прямо у нас над головами, летали ракеты. Их сбивала ПВО. Мы слышали взрывы непосредственно в близости от гостиницы. Администрация гостиницы не проинформировала нас о наличии и расположении бомбоубежища. Сегодня нас привезли в гостевой дом российского посольства», — рассказала Элина Сидоренко.