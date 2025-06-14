«На съемках я чуть не окочурилась»: актрисе Анне Ковальчук — 48

«Думаю, что в каждой женщине есть что-то от ведьмы. Потому что ведьма — это ведущая мать. Я так для себя это слово расшифровала: ведь — ма. Она знает, как сделать так, чтобы в доме было тепло и хорошо, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Ведает, как молиться за них. Когда-то расстраивалась, если меня называли ведьмой. Но сейчас понимаю, что обладаю какой-то внутренней женской силой, которая влияет на других людей. И счастлива, что я — ведьма».