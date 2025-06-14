«На съемках я чуть не окочурилась»: актрисе Анне Ковальчук — 48

«Для меня важнее — быть мамой», — говорит актриса.
Анна Ковальчук — талантливая актриса, получившая известность благодаря роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия» и Маргариты в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также она сыграла Софью Колчак в историческом фильме «Адмиралъ». Анна Ковальчук более 20 лет служит в Театре им. Ленсовета и зарекомендовала себя как разноплановая актриса, что позволяет ей выходить за рамки одного амплуа и демонстрировать свой актерский диапазон. Путь актрисы от юности до сегодняшнего дня в материале URA.RU.
Детство и юность.
В детстве Анна Ковальчук мечтала о сестре, а в 2019 году нашла ееФото: Александр Гальперин / РИА Новости.
Анна Леонидовна Ковальчук появилась на свет 15 июня 1977 года в немецком городе Нойштрелиц, где на тот момент проходил службу ее отец, Леонид Иванович. Семья имела русские корни: мать Наталья Федоровна руководила детским садом, а дед по материнской линии возглавлял общеобразовательную школу. Кроме Анны, в семье подрастал старший брат Павел.
Из-за профессии отца, связанной с военной службой, Ковальчуки часто меняли место жительства. После Германии они переехали в Ереван, затем в Москву, а в 1981 году окончательно обосновались в Ленинграде. Несмотря на частые переезды, родители уделяли большое внимание разностороннему развитию дочери. С детства Анна посещала секцию спортивной гимнастики, балетную студию и музыкальную школу, где освоила фортепиано и гитару.
«Сильнее всего хотелось иметь сестру и собаку. Всю жизнь мечтала о ком-то живом, теплом, с кем можно поделиться своей любовью», — вспоминала о детских желаниях Анна Ковальчук в интервью журналу 7 дней.
Учеба давалась ей не сразу: в начальных классах из-за застенчивости и адаптации к новым школам успехи были скромными. Однако к седьмому классу ситуация изменилась — Анна увлеклась точными науками, особенно математикой и физикой, и к выпускным экзаменам стала одной из лучших учениц средней школы № 601. Интерес к кибернетике и исследованиям заставил ее задуматься о карьере ученого, но судьба распорядилась иначе.
Любопытно, что необычная внешность актрисы часто вызывает вопросы о ее происхождении. Несмотря на слухи об армянских корнях, Анна подчеркивает, что ее семья всегда сохраняла русские традиции, а детство, проведенное в разных культурах, стало ценным опытом для будущей творческой профессии.
Начало карьеры.
Окончив школу № 601 в Приморском районе Санкт-Петербурга, Анна Ковальчук планировала связать жизнь с точными науками. Ее первоначальным выбором стал факультет кибернетики Ленинградского политехнического института, куда она успешно подала документы. Однако судьба распорядилась иначе: сопровождая подругу на вступительных испытаниях в театральный вуз, девушка неожиданно решила испытать свои творческие силы.
Ковальчук ХI Церемонии вручения Российской национальной премии имени А. Миронова «Фигаро» в Санкт-ПетербургеФото: Александр Демьянчук/ТАСС.
Несмотря на провал первого тура в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне РГИСИ), ее заметил педагог Анатолий Шведерский. Мастер сценического искусства, вопреки строгим правилам, предоставил абитуриентке исключительную возможность — повторную попытку.
Этот шанс стал поворотным моментом: на втором этапе Ковальчук продемонстрировала блестящие результаты, что позволило зачислить ее на актерский курс с условием испытательного срока.
Анна Ковальчук считает театр более надежным местом, чем кино и она даже написала стихотворение на эту тему, которое читает на своих творческих вечерах. Как позже вспоминала актриса:
«Театр — это оплот, место, где могу спрятаться от невзгод, от безденежья. По-моему, театр — это детский сад для взрослых. Если нашел труппу по душе, по сердцу, обрел людей, на которых можешь опереться, то в театре можешь с удовольствием жить десятилетиями. Недаром многие актеры искренне называют театр вторым домом».
Любопытно, что параллельно с творческими экзаменами Анна сохраняла возможность поступления в политех — официальные документы уже находились в приемной комиссии технического вуза. Однако после успешной сдачи первой сессии на «отлично» выбор окончательно склонился в пользу искусства.
«Поступать после школы собралась на факультет кибернетики, основательно готовилась к экзаменам в Политех. Никак не ожидала, что судьба занесет меня туда, где я в итоге оказалась. Всегда больше доверяла точным наукам. Составляла план на день, на месяц, даже на год. Писала список книг, которые хотела прочитать. Для меня физика, химия — очень понятая история. Обожаю математику. Геометрия — вообще мой фаворит», — рассказывала Анна Ковальчук в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Еще во время обучения произошел знаковый дебют: студентку пригласили в труппу Театра им. Ленсовета для исполнения роли Анжелики в постановке «Мнимый больной» по Мольеру. Этот спектакль, ставший ее визитной карточкой, вышел на сцену сразу после получения диплома в 1998 году.
Решение сменить научное направление на актерское ремесло созрело спонтанно. По признанию Ковальчук, она воспринимала участие в театральных экзаменах как авантюру, но профессионализм Шведерского помог раскрыть ее истинный потенциал. Педагог не только разглядел задатки таланта за первоначальной скованностью абитуриентки, но и лично курировал ее творческий рост.
Сегодня имя выпускницы мастерской Шведерского известно далеко за пределами родного города. Сохраняя верность alma mater, актриса продолжает служить в театре Ленсовета, где когда-то ее заметил режиссер.
Зрелая драматическая актриса.
Одной из следующих значимых ролей Ковальчук в Театре им. Ленсовета стала Лилит в постановке пьесы Милорада Павича «Кровать для троих» (2003 год). А в 2006 году актриса воплотила образ Анны Карениной в спектакле по роману Льва Толстого. В «Петербургском театральном журнале» отметили, что эта роль открыла зрителям другую Анну Ковальчук — зрелую драматическую актрису.
Анна Ковальчук на съемках телепроекта «Танцы со звездами. Сезон-2009»Фото: Вадим Тараканов/ТАСС.
Также в репертуаре Анны Ковальчук в Театре им. Ленсовета были роли Дианы Мессершман в комедии «Приглашение в замок» (2005 год), Тани — жены писателя Бориса Алиханова в спектакле по повести Сергея Довлатова «Заповедник» (2009 год), Натальи Петровны в постановке «Все мы прекрасные люди» (2013 год).
За роль Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» актриса была удостоена премии «Золотой софит».
Начало кинокарьеры и Тайны следствия.
Анна Ковальчук начала свою кинокарьеру в 1998 году, сыграв роль заколдованной принцессы в фильме «Любовь зла» режиссера Владимира Зайкина.
Настоящую известность ей принесла роль следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Сериал был снят по детективам юриста Елены Топильской, и по задумке писательницы главной героине должно было быть около 30 лет. Чтобы получить роль, Анна сказала на пробах, что ей 29 лет, хотя на самом деле ей было 22.
«И в первых сериях я сама на экране вижу молоденькую девчонку. Но, видимо, режиссер, продюсеры воспринимали мою внешность иначе, для них я выглядела постарше. А чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему такая малявка изображает из себя опытного следака, меня на экране сделали немного повесомее — с помощью прически “волосок к волоску” и строгой, деловой одежды. Кстати, педагоги в институте говорили нам, студентам, что на просмотрах про возраст можно и слукавить», — рассказывала Анна Ковальчук в интервью порталу «7 дней».
Готовясь к съемкам, актриса консультировалась с Топильской и другими юристами, чтобы максимально точно передать образ следователя. Многие серии «Тайн следствия» были основаны на реальных событиях — делах, с которыми работали сотрудники петербургской милиции.
«Кстати говоря, готовясь к “Тайнам следствия”, я тоже пересмотрела очень много сериалов и фильмов. Особое значение имел телефильм “Семнадцать мгновений весны” — я даже сейчас своим ученикам советую учиться техникам по этой картине у Вячеслава Тихонова, тому, как он даже молчать может выразительно», — вспоминала актриса в интервью корреспонденту «ТАСС».
Сериал «Тайны следствия» завоевал сердца зрителей и держится в эфире уже более двадцати лет. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.
Когда съемки дошли до второго сезона, Анна Ковальчук забеременела. Чтобы она могла продолжить сниматься, Елена Топильская переписала сценарий, и в некоторых эпизодах появилась дочь актрисы Злата.
Сериал «Тайны следствия» завоевал сердца зрителей, за жизнью и работой обаятельного следователя наблюдает уже второе поколение поклонников. Анна Ковальчук за роль Марии Шевцовой была удостоена приза международного правового кинофестиваля «Закон и общество» в номинации «Воплощение образа положительного героя».
Однако начало съемок было не самым простым. Как вспоминала актриса: «А как я мерзла! Съемки шли зимой, много сцен было на натуре. Сейчас выпускаются всевозможные стельки, вставляешь их в обувь — и в самый мороз ощущаешь себя белым человеком. А тогда мне выдали тонкие сапожки, по-моему, из дерматина, легкое пальтишко и фетровую шляпу, которая грела только макушку. До сих пор помню первый съемочный день в роли Швецовой: минус 30, а мы снимаем на кладбище, где нет возможности согреться. Я чуть не окочурилась».
Мастер и Маргарита.
Для создания достоверного образа Маргариты Ковальчук пришлось носить специальный корсет и терпеть тяжесть металлического костюмаФото: ТАСС/ Юрий Белинский.
В 2005 году Анна Ковальчук присоединилась к актерскому составу экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которую снимал Владимир Бортко. Для подготовки к роли Маргариты актриса изучала дневники Елены Булгаковой, прототипа героини, а также работы литературоведов.
Помимо Анны Ковальчук, в сериале снялись такие известные актеры, как Олег Басилашвили, Александр Галибин, Александр Абдулов, Владислав Галкин и Александр Филиппенко. Музыка к фильму была написана Игорем Корнелюком.
Премьера картины состоялась в 2008 году, и фильм занял второе место в прокате, собрав аудиторию в шесть миллионов зрителей. В интервью изданию «РИА Новости» Анна Ковальчук рассказывала, считает ли роль Маргариты главной в карьере:
«Это дело вкуса: кто-то подходит благодарить за Маргариту, кто-то вспоминает “Адмирала”. Я к ролям отношусь как к работе. Для меня важнее — быть мамой. Все остальное — было и прошло. Считается, если поворачиваешься лицом к прошлому, ты оказываешься спиной к будущему, поэтому я никогда не оборачиваюсь. Моя главная роль — это все-таки движение моей души. Детки вырастают, и я не могу обременять их, живя только ими».
Роль Маргариты стала значимым этапом в карьере Ковальчук. Для создания достоверного образа ей пришлось преодолевать трудности: летать над съемочной площадкой, носить специальный корсет, работать в условиях низких температур и терпеть тяжесть металлического костюма, который оставлял на теле синяки и ссадины. Ее усилия были вознаграждены премией за лучшую женскую роль на кинофестивале «Виват, кино России!» и положительными отзывами критиков и зрителей.
На вопрос «Каково это — быть ведьмой?», актриса отвечала так:
«Думаю, что в каждой женщине есть что-то от ведьмы. Потому что ведьма — это ведущая мать. Я так для себя это слово расшифровала: ведь — ма. Она знает, как сделать так, чтобы в доме было тепло и хорошо, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Ведает, как молиться за них. Когда-то расстраивалась, если меня называли ведьмой. Но сейчас понимаю, что обладаю какой-то внутренней женской силой, которая влияет на других людей. И счастлива, что я — ведьма».
Для подготовки к роли Маргариты актриса изучала дневники Елены БулгаковойФото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский.
Изначально Ковальчук сомневалась, стоит ли принимать роль, требующую обнаженных сцен, тем более на фоне череды смертей и заголовков газет о «проклятии “Мастера и Маргариты”. Решение продолжить участие в проекте ей помог принять муж Анатолий, подчеркнув значимость такой роли для актрисы. До Ковальчук на роль Маргариты пробовались Ингеборга Дапкунайте, Виктория Толстоганова и другие известные актрисы.
Пока длилось ожидание одобрения на роль, Ковальчук успела сняться в приключенческой комедии «Усадьба» (2004 год) вместе с Игорем Костолевским и Станиславом Любшиным. Получив подтверждение об утверждении на роль Маргариты, она с полной отдачей включилась в работу над проектом, что в итоге принесло ей заслуженное признание.
О новой экранизации Михаила Булгакова 2024 года актриса высказывалась так: «Я не в праве судить и делать этого не буду. Хочу только отметить, что это очень здорово, что кинематографисты возвращаются к материалу таких великих авторов, к материалу, который всегда будет актуален. А в остальном — это просто другое кино, если сравнивать с нашим. Другая точка зрения. Но при этом, кстати, вырос интерес и к нашей картине — это здорово. Люди смотрят, пересматривают, сравнивают».
Последующие роли.
Анна Ковальчук на премьере фильма «Адмиралъ» в кинотеатре «Пушкинский’Фото: ТАСС/ Максим Шеметов.
Одной из запоминающихся ролей стала Софья Колчак в исторической драме «Адмиралъ». Изначально Анна обратила внимание на героиню Елизаветы Боярской, но затем решила, что ей интереснее воплотить на экране трепетную и горькую любовь жены главнокомандующего Белого движения. Конкурентками за эту роль были Екатерина Гусева и Евгения Крюкова.
Премьера фильма «Адмиралъ» состоялась в 2008 году, и картина заняла второе место в прокате, собрав шесть миллионов зрителей. Через год на Первом канале была показана телеверсия фильма в виде сериала из десяти эпизодов.
В фильмографии Ковальчук также есть роли в других проектах. Например, она сыграла безумную Лизу в психологическом триллере «Личное дело капитана Рюмина» (2009 год), мудрую Марию Кантемир в сериале «Петр Первый. Завещание» (2011 год) и королеву Ливонскую Марию Старицкую в историческом фильме «Годунов» (2018 год).
В 2014 году Анна Ковальчук приняла участие в мюзикле «Мастер и Маргарита», основанном на романе Михаила Булгакова. В этом проекте она воплотила образ вампирши Геллы и вместе с Иваном Ожогиным, исполнявшим роль Воланда, исполнила дуэт «Колыбельная страсти».
Параллельно в Театре им. Ленсовета Ковальчук участвовала в спектаклях «Я боюсь любви», «Три сестры» и «Мертвые души». За свое исполнение роли Агафьи Тихоновны в постановке «Город. Женитьба. Гоголь», основанной на произведениях Николая Гоголя, актриса была удостоена премии «Золотой софит — 2015».
Личная жизнь Анны Ковальчук.
Анна Ковальчук была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Анатолий Ильченко. Они познакомились во время вступительных экзаменов в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и затем вместе учились в мастерской Шведерского.
После окончания вуза Анна и Анатолий поженились, а в 2000 году у них родилась дочь Злата. Брак продлился недолго, и в 2006 году пара рассталась.
Анна Ковальчук с дочкой Златой, 2003 годФото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский.
Спустя некоторое время Анна Ковальчук познакомилась с предпринимателем Олегом Капустиным. Он сделал ей предложение спустя полгода после знакомства, но актриса не спешила связывать себя узами брака. Свадьба состоялась в 2007 году, а в 2010 году у пары родился сын Добрыня.
До 2019 года Анна Ковальчук была уверена, что у нее есть только один брат, Сергей, который старше ее на четыре года. Однако за пару лет до этого она познакомилась со своей сводной сестрой Катериной Ковальчук, родившейся в 1993 году в Сыктывкаре. Как и Анна, Катерина выбрала актерскую профессию.
Причина, по которой сестры не знали друг о друге, кроется в событиях начала 90-х: отец Анны на некоторое время уходил из семьи, но впоследствии вернулся к жене и детям. В это время в российской провинции росла его дочь Катерина. Катерина Ковальчук обрела широкую известность благодаря роли в фильме «Гусар» и отношениям с Гариком Харламовым.
В интервью порталу «7 дней» актриса рассказывала о том, как ей удается совмещать семейную жизнь, карьеру и хобби:
«Если же говорить о конкретных советах, то очень важно устраивать себе полноценный отдых. Если у меня выходной, то люблю приехать в гости к подруге, мы завариваем чай и смотрим киноновинки. Если же речь идет об отпуске, то он должен быть полноценным — подальше от дома, у моря, чтобы не отвлекали проблемы по работе. Очень люблю “заземляться” — заниматься садом. У меня небольшой участок с черешней, вишней, грушей, всевозможными ягодами. Растет даже виноград!».
Анна Ковальчук увлекается йогой и активными видами спорта: катается на сноуборде и горных лыжах, ходит в походы с семьей. Верховая езда — еще одно ее хобби, которым занимается и ее дочь Злата. Девочка с пяти лет занимается конным спортом и является кандидатом в мастера спорта. Актриса сохраняет прекрасную форму благодаря здоровому образу жизни и отрицает вмешательство пластических хирургов в свою внешность.
«Для себя я нашла отличную замену инъекциям — массаж. Он стал для меня настоящим спасением. Я считаю, что нужно найти золотую середину, соблюдать режим сна и питания, водный баланс — тогда и к косметологу идти не придется! Нужно все это изучить, погрузиться в тему, но не забывать ухаживать за собой и идти в ногу со временем: сейчас есть много инноваций в сфере красоты, которые понравятся женщинам», — делилась актриса.
Анна Ковальчук сейчас.
Помимо актерской деятельности, Анна Ковальчук пробовала себя в роли телеведущей. С августа 2010 по август 2011 года она вела передачу «Субботник» на телеканале «Россия 1». А с 2018 года Анна читает волшебные истории малышам в программе «Тайны сказок с Анной Ковальчук» на телеканале «Спас».
В 2020 году за значительные достижения в области искусства Анне Ковальчук было присвоено звание народной артистки России.
Анна Ковальчук известна своими разнообразными актерскими работамиФото: Сергей Компанийченко / РИА Новости.
Анна Ковальчук поделилась, что перенесла коронавирус во время съемок в сериале «Тайны следствия». В 2024 «Россия 1» стартовал показ 24-го сезона, и поклонники с нетерпением ждут новых эпизодов, активно интересуясь соцсетями актрисы.
В 2022 году Ковальчук приняла участие в съемках сериала «Мой длинноногий деда». В том же году в соцсетях появились ее фотографии из вылетающего из Пулково самолета, что вызвало слухи о возможной эмиграции. Однако позже стало известно, что актриса просто уехала в отпуск, и ее отъезд не был связан со спецоперацией.
Осенью 2023 года вышел новый сериал с Анной Ковальчук — «Екатерина. Фавориты», где она сыграла роль Екатерины Дашковой.
«В последнее время я готовилась к роли Екатерины II, смотрела много исторических сериалов, читала ее дневники, чтобы сложился какой-то образ, появилось понимание эпохи, — это всегда очень интересно. Мне кажется, это мечта каждой девочки — сыграть царицу, все эти платья носить, корону», — отмечала актриса.
В октябре 2023 года Анна Ковальчук вместе с дочерью приняла участие в шоу «Последний герой. Остаться семьей» в Таиланде. По семейным обстоятельствам ей пришлось покинуть проект после выхода первого выпуска, и причины своего отъезда она не стала объяснять даже дочери. Это вызвало слухи о беременности актрисы, хотя на фотографиях с шоу никаких признаков не было заметно. Поклонники продолжают следить за новостями и ожидают возможных объявлений о прибавлении в семействе актрисы.
В интервью изданию «ФедералПресс» Анна Ковальчук рассказывала о жизни дочери: «Злата решила стать юристом. Она человек скрытный, стеснительный и скромный, все вокруг актерства, активность и популярность не для нее. Даже раньше, когда меня узнавали на улице и просили автограф, Злате не нравилось, это было ей неприятно. “Нет — и все”, — говорила дочь и пошла по другой дороге».