Лукашенко дал совет по употреблению картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал не употреблять слишком много картофеля, поскольку это может негативно повлиять на фигуру.
— Если будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре, — отметил белорусский лидер во время посещения города Волковыска Гродненской области, его цитирует агентство Белта.
По словам врача-диетолога Марият Мухиной, слишком частое употребление картофеля — более 2−3 раз в неделю и более 200 грамм за раз — может вызвать ряд проблем со здоровьем и привести к преждевременному старению. Она добавила, что любители жареной картошки могут столкнуться со скачками сахара в крови, а также развитием инсулинорезистентности и диабета II типа.
26 мая президент России Владимир Путин спросил у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Позднее, во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», российский лидер заявил, что обсудил эту проблему с Александром Лукашенко — по словам белорусского коллеги, «все продали в Россию».