Лукашенко дал совет по употреблению картофеля

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, слишком частое употребление картофеля — более 2−3 раз в неделю и более 200 грамм за раз — может вызвать ряд проблем со здоровьем и привести к преждевременному старению. Она добавила, что любители жареной картошки могут столкнуться со скачками сахара в крови, а также развитием инсулинорезистентности и диабета II типа.