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Лукашенко дал совет по употреблению картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал не употреблять слишком много картофеля, поскольку это может негативно повлиять на фигуру.

Как создавалась новая Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал не употреблять слишком много картофеля, поскольку это может негативно повлиять на фигуру.

— Если будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре, — отметил белорусский лидер во время посещения города Волковыска Гродненской области, его цитирует агентство Белта.

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, слишком частое употребление картофеля — более 2−3 раз в неделю и более 200 грамм за раз — может вызвать ряд проблем со здоровьем и привести к преждевременному старению. Она добавила, что любители жареной картошки могут столкнуться со скачками сахара в крови, а также развитием инсулинорезистентности и диабета II типа.

26 мая президент России Владимир Путин спросил у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Позднее, во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», российский лидер заявил, что обсудил эту проблему с Александром Лукашенко — по словам белорусского коллеги, «все продали в Россию».