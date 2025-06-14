Стармер: Британия направит дополнительные истребители на Ближний Восток

Великобритания отправит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, его слова приводит агентство Reuters.
«Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители. Это необходимо для оказания экстренной поддержки», — сказал политик журналистам на борту самолета по пути на саммит G7 в Канаде.
По словам представителя британского премьера, дополнительные самолеты-заправщики уже размещены в регионе. Экипажи начали готовиться к отправке утром 13 июня.
Как писал сайт KP.RU, 14 июня Иран пригрозил США, Франции и Британии, что если они намерены поддержать действия Израиля, то их военные базы в Персидском заливе, а также морские суда в Персидском заливе и Красном море будут атакованы. Власти Исламской республики предупредили страны Запада, что намерены нанести более разрушающие удары по территории еврейского государства.