Стармер: Британия направит дополнительные истребители на Ближний Восток

Как писал сайт KP.RU, 14 июня Иран пригрозил США, Франции и Британии, что если они намерены поддержать действия Израиля, то их военные базы в Персидском заливе, а также морские суда в Персидском заливе и Красном море будут атакованы. Власти Исламской республики предупредили страны Запада, что намерены нанести более разрушающие удары по территории еврейского государства.