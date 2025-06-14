Авиакомпания Flydubai 15 июня возобновит полеты в Россию

Авиакомпания ОАЭ Flydubai с 15 июня возобновляет полеты в Россию. Об этом представители лоукостера сообщили ТАСС.
Одновременно в авиакомпании рассказали, что в отношении некоторых стран временные ограничения на полеты сохраняются. В частности, 15 и 16 июня самолеты Flydubai не будут выполняться в Иран, Иорданию, Ливан, Ирак, Израиль, а также в Сирию.
«Мы восстановили некоторые рейсы по всей сети в пункты назначения, которые были затронуты ограничениями, включая Россию. Эти рейсы могут быть перенаправлены, чтобы избежать закрытого воздушного пространства», — отмечает перевозчик.
Ранее авиакомпания отменила все рейсы в Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан, Казахстан, а также в Узбекистан, которые были запланированы на даты 13 и 14 июня. Это произошло связи с обострением ирано-израильского конфликта и закрытием воздушного пространства исламской республики.