Авиакомпания Flydubai 15 июня возобновит полеты в Россию

Одновременно в авиакомпании рассказали, что в отношении некоторых стран временные ограничения на полеты сохраняются. В частности, 15 и 16 июня самолеты Flydubai не будут выполняться в Иран, Иорданию, Ливан, Ирак, Израиль, а также в Сирию.