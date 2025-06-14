Бондарчук вернулся в Москву после эвакуации из Ирана

Бондарчуку пришлось вернутся в Россию из-за обострения ситуации в Иране.
Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию из Ирана через территорию Азербайджана. В исламской республике, где начался вооруженный конфликт с Израилем, он вместе со съемочной группой работал над сериалом «Трудно быть богом».
«Отвечая на вопрос о том, вернулся и Бондарчук в Россию, представительница режиссера ответила утвердительно. Группу сериала “Трудно быть богом” эвакуировали со съемок из Ирана», — сообщило РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСъемки сериала «Трудно быть богом» прерваны из-за ударов по Ирану: что известно о новой картине Бондарчука.
По сведениям издания, представители съемочной группы не смогли своевременно покинуть территорию страны из-за ограничений для полетов авиации, которые установил Тегеран. Бондарчук вместе с первой группой российских граждан в составе 86 человек прибыл в РФ через Азербайджан.
Возвращение Бондарчука состоялось через сухопутную границу Азербайджана. Власти республики помогли с транспортом и гостиницей для группы россиян, уточнил канал RT.
Как сообщало URA.RU ранее, из Ирана в Азербайджан также был эвакуирован российский актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана». Актер оказался среди граждан РФ, вывезенных из зоны конфликта на Ближнем Востоке.