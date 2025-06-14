Главный священник России заявил, что его не испугать самолетами НАТО

Патриарх Кирилл прилетел в Калининградскую область.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не испугался боевых самолетов НАТО, которые сопровождали пассажирский авиалайнер с ним на борту во время перелета в Калининград. Об этом он рассказал на встрече с духовенством Калининградской митрополии, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.
«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос “на завал” западным политикам: “Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!”», — заявил патриарх Кирилл.
В ходе выступления глава РПЦ отметил, что подобные инциденты способны усилить противоречия между странами Востока и Запада. По мнению патриарха, действия военных могут привести к эскалации конфликта и возможным жертвам. Он подчеркнул, что необходимо избегать провокаций и сохранять самостоятельный путь цивилизационного развития, который, по его словам, привлекателен для многих людей по всему миру.
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград для встречи с паствой и участия в церковных мероприятиях. Визит проходил в рамках рабочего графика главы Русской православной церкви, напоминает MK.RU.