Главный священник России заявил, что его не испугать самолетами НАТО

«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос “на завал” западным политикам: “Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!”», — заявил патриарх Кирилл.