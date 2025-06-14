МАГАТЭ: Четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане

Четыре критически важных здания на ядерном объекте в городе Исфахан были повреждены в результате атак со стороны Израиля 13 июня. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным агентства, среди поврежденных сооружений — завод по конверсии урана.
«Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается», — говорится в публикации в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что антииранская резолюция Совета управляющих МАГАТЭ стала поводом для атаки ЦАХАЛ по ядерным объектам страны. По его словам, этот документ стал оправданием и основанием для враждебных шагов со стороны Иерусалима против иранских ядерных объектов.
13 июня в Организации по атомной энергии Ирана отметили, что МАГАТЭ больше не может считаться надежным и объективным международным органом после атак Израиля на ядерные объекты Ирана. Это происшествие стало провалом для агентства, поскольку гендиректор Рафаэль Гросси не смог должным образом выполнить свои обязанности и обеспечить профессиональную и беспристрастную работу МАГАТЭ.