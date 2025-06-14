13 июня в Организации по атомной энергии Ирана отметили, что МАГАТЭ больше не может считаться надежным и объективным международным органом после атак Израиля на ядерные объекты Ирана. Это происшествие стало провалом для агентства, поскольку гендиректор Рафаэль Гросси не смог должным образом выполнить свои обязанности и обеспечить профессиональную и беспристрастную работу МАГАТЭ.