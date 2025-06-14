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ТАСС: Командир роты ВСУ приказывала бойцам брать в плен мирных жителей

Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывала своим подчиненным брать в плен всех мирных жителей, которых они встретят на территории Курской области. Об этом в субботу, 14 июня, рассказал пленный военный 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк.

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Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывала своим подчиненным брать в плен всех мирных жителей, которых они встретят на территории Курской области. Об этом в субботу, 14 июня, рассказал пленный военный 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк.

— Командир роты старший солдат Ирина отдавала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать их и брать в плен. И по команде передавать их другому подразделению. Мы разговаривали с ней на эту тему, но она ссылалась, что приказ был получен от вышестоящего руководства, — отметил военнопленный.

Он добавил, что больше не получал никаких распоряжений от украинского командования, передает ТАСС.

4 апреля доброволец батальона «Курчатов» рассказал, что в одном из приграничных сел Курской области украинские боевики давили тела погибших мирных жителей бронемашинами и угрожали местным, что так будет с каждым из них.

2 апреля военный волонтер Алексей Живов обнаружил возле города Суджа Курской области останки детей возрастом от шести до десяти лет.