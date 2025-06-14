ТАСС: Командир роты ВСУ приказывала бойцам брать в плен мирных жителей

— Командир роты старший солдат Ирина отдавала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать их и брать в плен. И по команде передавать их другому подразделению. Мы разговаривали с ней на эту тему, но она ссылалась, что приказ был получен от вышестоящего руководства, — отметил военнопленный.