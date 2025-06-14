«390 рублей в месяц на руки в течение 5,5 лет». Посчитали, как в Беларуси можно легально сэкономить на налоге при покупке квартиры

Воспользоваться налоговым вычетом можно, если у вас недостаточная площадь жилья (менее 10 квадратов общей площади на человека в Минске и менее 15 квадратов в регионах) и это самое распространенное основание. Еще одно основание — проживание не в своем жилье, а в общежитии, служебном помещении или аренда квартиры по договору. Налоговый вычет при покупке квартиры возможен также для молодой семьи.