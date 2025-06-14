«390 рублей в месяц на руки в течение 5,5 лет». Посчитали, как в Беларуси можно легально сэкономить на налоге при покупке квартиры

Государственный кэшбэк, или имущественный налоговый вычет, при покупке квартиры предусмотрен в Беларуси, напоминает сайт domovita.by.
На счет покупателя квартиры ничего не вернут, но он сможет годами не платить 13% подоходного налога с зарплаты. Как следствие — денег прибавится и заметно.
Конкретный пример: покупка квартиры за 200 000 рублей. Официальная начисленная зарплата («грязными») — 3 000 рублей.
Без вычета: минус 13% подоходного налога с зарплаты (это 390 рублей). На руки — 2 610 рублей.
С вычетом: бухгалтерия предприятия или фирмы перестает удерживать эти 390 рублей. Зарплата «на руки» — 3 000 рублей. Ежемесячная экономия — 390 рублей.
Покупатель квартиры будет иметь право на налоговый вычет пока общая сумма его зарплаты, освобожденной от налога, не достигнет 200 000 рублей. А с квартирой в 200 тысяч рублей и зарплатой в 3 тысячи рублей это примерно 5,5 лет. За эти годы сумма, которую сэкономит покупатель, составит 13% от стоимости жилья или 26 000 рублей.
Воспользоваться налоговым вычетом можно, если у вас недостаточная площадь жилья (менее 10 квадратов общей площади на человека в Минске и менее 15 квадратов в регионах) и это самое распространенное основание. Еще одно основание — проживание не в своем жилье, а в общежитии, служебном помещении или аренда квартиры по договору. Налоговый вычет при покупке квартиры возможен также для молодой семьи.
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