Последний комфортный день перед дикой жарой под 30 градусов: В Молдову возвращается зной

Воскресенье, 15 июня 2025 года, — комфортный день в Молдове, не жаркий — до +24 градусов днем.
Переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Ночью — +14 градусов.
А вот уже с понедельника в Молдову вернется жара — до +30 градусов.
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